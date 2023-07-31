Звільнити Крим до Різдва ми зможемо лише за наявності окремих ресурсів, - військовий експерт Селезньов
Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що питання звільнення Криму буде реалізовано як тільки Україна отримає винищувачі F-16 та далекобійні ракети Atacms
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз українське суспільство дуже перегріте темою деокупації Криму. У травні цього року неодноразово обговорювали вислови генерала Буданова та Бена Ходжеса. Вони говорили про те, що до кінця серпня ЗСУ зайдуть до Криму. Судячи з ситуації цього, на жаль, не станеться. Навряд чи українська армія зможе до кінця цього літа зайти на територію Криму", - розповів Селезньов.
Експерт наголосив, що для того, щоб звільнити окупований Крим українська армія має бути посилена західними винищувачами та далекобійні ракети
"Ми не зможемо звільнити Крим до кінця цього літа. Нам бракує для цього засобів. Зокрема, винищувачів F-16 та далекобійних ракет Atacms. За допомогою цих засобів ми змогли б знищити Кримський міст, а далі поступово знищити всі військові обʼєкти окупаційної армії РФ. Теж саме стосується і заяв щодо звільнення Криму до Різдва. Адже, хочу наголосити, що наше просування напряму залежить від сил та засобів. Матимемо засоби для деокупації Криму, тоді ситуація зміниться", - додав він.
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