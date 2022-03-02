104 роки до помсти: ЗСУ та тероборона розбили росіян під Крутами

Про це повідомила пресслужба ОТГ у Facebook.



"Через 104 року українці і росіяни билися знову. Цього разу армія РФ зазнала тут приголомшливої поразки", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що після бою трупи майже 200 загиблих російських солдатів та офіцерів збирали по всій окрузі. І на 2 КамАЗах повезли у бік Сумщини.



"Як відомо, Крути – символ боротьби за незалежність України. У 1918 році тут відбувся бій між армією УНР та більшовиками, які наступали на Київ. Тоді українці змушені були відступити. Але ціною численних жертв затримали ворога, що дало час УНР підписати договір у Бресті", – написали в ОТГ.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb