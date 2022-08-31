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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 117 вбитих, 9 танків, 3 РСЗВ "Град" та 4 склади: росіяни несуть суттєві втрати на Півдні України

117 вбитих, 9 танків, 3 РСЗВ "Град" та 4 склади: росіяни несуть суттєві втрати на Півдні України

31 серпня, 2022 середа
03:41
війна з Росією військовослужбовець ЗСУ

ЗСУ знищили 4 склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах на Півдні України і вбили за добу 117 рашистів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За добу, 30 серпня, українські захисники вбили 117 росіян і знищили понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", самохідна гармата "Гіацинт-С", самохідна гаубиця "Мста-С", 18 одиниць авто-бронетехніки.

ЗСУ знищили 4 склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

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