117 вбитих, 9 танків, 3 РСЗВ "Град" та 4 склади: росіяни несуть суттєві втрати на Півдні України
ЗСУ знищили 4 склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах на Півдні України і вбили за добу 117 рашистів
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
За добу, 30 серпня, українські захисники вбили 117 росіян і знищили понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", самохідна гармата "Гіацинт-С", самохідна гаубиця "Мста-С", 18 одиниць авто-бронетехніки.
ЗСУ знищили 4 склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.
- 30 серпня в ОК "Південь" повідомили, що на південному напрямку фронту окупанти деморалізовані, але продовжують чинити опір.
- На південному напрямку фронту ЗСУ масштабно обстрілюють позиції окупантів, опорні пункти, мости, склади з боєкомплектами та техніку росіян.
- В оперативному командуванні "Південь" звернулись до українців з нагадуванням, що загроза ракетних ударів від росіян залишається актуальною.
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