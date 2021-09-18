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120 тис. грн хабаря для судді-землевласника з Вінниччини. Є перші подробиці

18 вересня, 2021 субота
12:19
Кримінал

Вчора, 17 вересня, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру голові райсуду Вінниччини в одержанні неправомірної вигоди

З джерел вінницького порталу 20minut стало відомо, що мова йде про голову Тиврівського суду Ігоря Ратушняка. Згідно інформації з декларації про доходи, суддя має сім земельних ділянок загально площею не менше 45 тис. кв м (45 га), чотири будинки та дві квартири, передає Еспресо.TV.

Дії судді кваліфіковані за третьою частиною статті 368 Кримінального Кодексу України.

Як встановило слідство, служитель Феміди висловив прохання надати йому 120 тисяч гривень ($4 620) неправомірної вигоди. В обмін на кошти він начебто обіцяв ухвалити рішення в інтересах фізичної особи щодо визнання права на земельну частку (пай), зазначають у пресслужбі НАБУ.

У межах розслідування НАБУ спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Вінницькій області ДСР Нацполіції за процесуального керівництва САП здійснили обшуки і вилучили частину предмету неправомірної вигоди та кошти у сумі понад 50 тисяч доларів.

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Водночас у НАБУ додають, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Інформацію про те, що йдеться про Ігоря Ратушняка, підтвердив голова громадської організації "Ревізія влади" Володимир Черкас.

В декларації про доходи за 29 березня 2021 року Ігор Ратушняк вказав наступні об’єкти нерухомості:

- дві земельні ділянки в селі Бохоники площею 1 993 кв м та 2 700 кв м;

- дві земельні ділянки по 18 595 кв м в селі Гришівці;

- земельна ділянка селі Черемошне площею 2 000 кв м;

- земельна ділянка в селі Селище плошею 1 500 кв м;

- земельна ділянка в Гнівані площею 679 кв м.

- будинок в Гнівані площею 92 кв м;

- будинок в Бохониках площею 500 кв м;

- будинок в Бохониках площею 29,3 кв м;

-  будинок в Гнівані площею 76 кв м;

- квартира у Вінниці площею 47 кв м;

- квартира в місті Гнівань площею 63 кв. м.

2020 року платники податків сплатили судді Ігорю Ратушняку понад 1.2 млн грн зарплатні. Лише в червні цього року суддя Ратушняк отримав 145189 грн, наголошує антикорупційний проєкт Prosud

Окрім того, на YouTube є відео з подробицями діяльності Ратушняка.

Як зазначає адвокат Олександр Шавлюк, джерела в поліції розповіли, що голову Тиврівського суду вже брали на хабарях.

"У 2010 році його затримали з хабарем працівники СБУ. Другий раз СБУ знов зловила, як кажуть на гарячому у 2016 році", - розповідає юрист.


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