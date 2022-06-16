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Головна війна з Росією $1,5 мільярда щомісячно. У Держдепі озвучили масштаби американської допомоги демократії в Україні

$1,5 мільярда щомісячно. У Держдепі озвучили масштаби американської допомоги демократії в Україні

16 червня, 2022 четвер
00:43
війна з Росією Дерек Гоґан

США надаватимуть Україні $1,5 мільярда щомісячно впродовж наступних кількох місяців, щоб забезпечити безперебійне державне управління

Про це заявив головний заступник керівника Відділу з питань Європи та Євразії у Держдепі США Дерек Гоґан під час конференції "План Маршалла: уроки для України", яку організував Центр Вудро Вілсона у Вашингтоні.

"Ми вже надали мільярд доларів на ці потреби (державного управління. - Ред.) через механізми, які допомагають надати пряму підтримку бюджету. І буде більше. Близько 1,5 мільярдів доларів на місяць виділятимуться впродовж найближчих 4-5 місяців", - повідомив Дерек Гоґан, який раніше був послом США в Молдові (2018-2021 рр.).

За словами дипломата, підтримка Вашингтоном України в час цієї війни є найбільшою за обсягом допомогою, яку США надавали Європі з часу фінансування “Плану Маршалла” після Другої Світової війни.

"Допомога, яку США виділяють (Україні - ред.), на основі ухвалених в останні кілька місяців двох законів, складає загалом 53,6 мільярда доларів. І ми виділяємо цю допомогу у повній координації з нашими міжнародними партнерами", - зазначив представник Державного департаменту США.

Дерек Гоґан уточнив, що США долучають союзників і партнерів до підтримки України. "Путінська агресія назавжди змінила Європу", - додав він.

"Всупереч планам Путіна, цей конфлікт активізував європейську демократію. І не лише європейську, а й більшість країн світу. Це не було б можливим без тісної співпраці США, союзників і партнерів, в час, коли ми очолюємо глобальні зусилля, аби Росія понесла відповідальність, і щоб надати Україні критичну безпекову та економічну та гуманітарну допомогу", - сказав дипломат.

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