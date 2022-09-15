15 табло ключових вокзалів у смартфоні: Укрзалізниця оновила застосунок для купівлі квитків
Відтепер можна відслідковувати всі рейси та колії прибуття потягів онлайн на ключових залізничних вокзалах країни
Про це повідомляє в телеграм пресслужба Укрзалізниці.
"Пофіксили та додали низку дрібниць. Головне: відтепер онлайн-табло 15 ключових вокзалів — у вашому смартфоні! Можна відслідковувати всі рейси та колії прибуття онлайн", - йдеться у повідомленні.
Оновлення вже доступне в Google Play Market & AppStore.
"Там трохи більше 3 Мб, але зручніше на тонну!" – радісно звітують у перевізника
Нову версію застосунку для купівлі квитків можна завантажити тут.
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