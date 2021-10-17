16 жовтня на фронті: 11 ворожих обстрілів, окупанти гатили з гранатометів
Упродовж минулої доби, 16 жовтня 2021 року, з російського боку зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 4 з яких були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Така інформація міститься в ранковому фронтовому зведенні, передає Еспресо.TV.
Окупанти вели обстріли позиції захисників України поблизу:
Луганського - з гранатометів різних систем,
Новотошківського - з великокаліберних кулеметів та гранатометів,
Красногорівки - з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів,
Новолуганського - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї,
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Кримського - тут російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети,
Широкиного - зі станкових та ручних протитанкових гранатометів,
Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм,
Світлодарська - зі станкових протитанкових гранатометів.
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"Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - наголошує пресслужба Операції Об'єднаних сил.
Станом на 7-мугодину ранку, 17 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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