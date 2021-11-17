$1,7 млн за рекламний контракт, - Світоліна похизувалась своїми фінансовими статками

Телеканал ICTV влаштував для українки Еліни Світоліної бліц, де задали чимало питань про призові та гонорари, які вона отримувала за свою кар'єру.



- Найбільша сума призових, які ти отримала у житті?



- $2,5 млн.



– А гонорар за рекламний контракт?



- $1,7 млн.



– За даними WTA, за свою спортивну кар'єру ти заробила $22 млн. призових. Правильно вони порахували?



– Із рекламними контрактами більше.



– Скільки за рік ти витрачаєш на свою команду?



- $500 тис.



– Хто заробляє більше – твій чоловік Гаель Монфіс чи ти?



– Він заробляє більше через рекламні контракти.



– Скільки може коштувати майстер-клас від Еліни Світоліної?



– Я зараз роблю такі для свого благодійного фонду. Щонайменше $10 тис.



- Найбільший гонорар за майстер-клас?



– $50 тис, – сказала Світоліна.

Цієї осені Еліна Світоліна залишила топ-10 рейтингу WTA вперше з травня 2017 року. Зараз українка займає 15-е місце.

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