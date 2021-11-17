$1,7 млн за рекламний контракт, - Світоліна похизувалась своїми фінансовими статками
Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що найбільший гонорар за рекламний контракт, який вона заробила у своїй кар'єрі, становить $1,7 млн
Телеканал ICTV влаштував для українки Еліни Світоліної бліц, де задали чимало питань про призові та гонорари, які вона отримувала за свою кар'єру.
- Найбільша сума призових, які ти отримала у житті?
- $2,5 млн.
– А гонорар за рекламний контракт?
- $1,7 млн.
– За даними WTA, за свою спортивну кар'єру ти заробила $22 млн. призових. Правильно вони порахували?
– Із рекламними контрактами більше.
– Скільки за рік ти витрачаєш на свою команду?
- $500 тис.
– Хто заробляє більше – твій чоловік Гаель Монфіс чи ти?
– Він заробляє більше через рекламні контракти.
– Скільки може коштувати майстер-клас від Еліни Світоліної?
– Я зараз роблю такі для свого благодійного фонду. Щонайменше $10 тис.
- Найбільший гонорар за майстер-клас?
– $50 тис, – сказала Світоліна.
Цієї осені Еліна Світоліна залишила топ-10 рейтингу WTA вперше з травня 2017 року. Зараз українка займає 15-е місце.
- Нагадаємо, 18 жовтня Еліна Світоліна повернулась до ТОП-6 рейтингу WTA.
- 25 жовтня українська тенісистка оголосила про припинення співпраці з тренером Ендрю Беттлс.
- 1 листопада Світоліна опустилась з 6-ї на 14-ту позицію в рейтингу WTA.
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