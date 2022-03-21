21 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 8057 людей, - Кирило Тимошенко
Сьогодні, 21 березня, гуманітарними коридорами евакуйовано 8 057 людей, з них - 3 007 дістались з Маріуполя до Запоріжжя.
Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, передає "Еспресо. TV".
Повідомляється, що до Бердянська прибуло 26 автобусів.
"Евакуація з міста Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема, селищ Мелекіне та Нікольське відбудеться завтра з 9.00 до 11.00", - пише Тимошенко.
З міста Запоріжжя також буде направлено ще 27 великих автобуси.
"В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку", - зазначає Тимошенко.
У Київській області евакуйовано 4 750 людей, доставлено гуманітрану допомогу у Ворзель та Бучу.
"На Луганщині коридорами з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до Бахмута евакуйовано 300 людей", - каже Кирило Тимошенко.
Загалом в зазначені населені пункти доставлено більше 200 тонн гуманітарної допомоги.
- Нагадаємо, окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, є важкопоранені, - голова Запорізької ОВА
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе