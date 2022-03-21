21 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 8057 людей, - Кирило Тимошенко

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, передає "Еспресо. TV".

Повідомляється, що до Бердянська прибуло 26 автобусів.

"Евакуація з міста Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема, селищ Мелекіне та Нікольське відбудеться завтра з 9.00 до 11.00", - пише Тимошенко.

З міста Запоріжжя також буде направлено ще 27 великих автобуси.

"В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку", - зазначає Тимошенко.

У Київській області евакуйовано 4 750 людей, доставлено гуманітрану допомогу у Ворзель та Бучу.

"На Луганщині коридорами з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до Бахмута евакуйовано 300 людей", - каже Кирило Тимошенко.

Загалом в зазначені населені пункти доставлено більше 200 тонн гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, є важкопоранені, - голова Запорізької ОВА

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb