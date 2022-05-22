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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА

22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА

22 травня, 2022 неділя
22:47
війна з Росією На фото музична школа у Святогірську, яку зруйнували окупанти

Впродовж дня на Донеччині загинуло 5 мирних жителів, ще 11 людей поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень",- написав він.

Також у Бахмуті надали медичну допомогу людині, яку поранили на Луганщині. 

Очільник області зазначив, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

  • Офіцер обласної тероборони Луганщини Сергій Шакун розповів, що противник продовжує виходити з Попасної на Соледар, щоб контролювати трасу Лисичанськ - Бахмут.

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Новини
Донецьк
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