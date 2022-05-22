22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА
Впродовж дня на Донеччині загинуло 5 мирних жителів, ще 11 людей поранені
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень",- написав він.
Також у Бахмуті надали медичну допомогу людині, яку поранили на Луганщині.
Очільник області зазначив, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.
- Офіцер обласної тероборони Луганщини Сергій Шакун розповів, що противник продовжує виходити з Попасної на Соледар, щоб контролювати трасу Лисичанськ - Бахмут.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.14
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе