22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень",- написав він.

Також у Бахмуті надали медичну допомогу людині, яку поранили на Луганщині.

Очільник області зазначив, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

Офіцер обласної тероборони Луганщини Сергій Шакун розповів, що противник продовжує виходити з Попасної на Соледар, щоб контролювати трасу Лисичанськ - Бахмут.

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