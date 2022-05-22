Ворог поставив за мету зробити котел у Лисичанську та Сєвєродонецьку, - офіцер ТрО Луганщини
Офіцер обласної тероборони Луганщини Сергій Шакун розповів, що противник продовжує виходити з Попасної на Соледар, щоб контролювати трасу Лисичанськ - Бахмут
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни поставили перед собою мету зробити котел й в котел завести Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Вони продовжують з Попасної виходити на Соледар, щоб контролювати трасу, яка поєднує Лисичанськ та Бахмут.
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Траса щільно обстрілюється, їздити по ній цивільним та військовим неможливо. Ворог намагався вийти з боку Володимирівки на трасу, але їх наші артилеристи знищили та зрівняли з землею. У Білогорівки ворог намагався зробити кільце - не вийшло, тут теж не вийде. Тому, що техніка, яка надана Україні нашими європейськими та американськими друзями гарно працює", - наголосив Шакун.
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