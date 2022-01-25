2200 грн за довідку: СБУ викрила депутата з Харківщини, який налагодив підробку COVID-документів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"За даними слідства, організував протиправну діяльність директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги" одного з районів Харківської області, який до того ж є депутатом місцевої ради. Крім того, до оборудки причетні двоє мешканок Луганщини, які очолювали приватну комерційну структуру з працевлаштування за кордоном, а підроблені COVID-сертифікати були частиною "пакета" їхніх клієнтів", - йдеться у повідомленні.



За інформацією СБУ, депутат забезпечував "достовірність" фальшивих документів. Він вносив дані про щеплення людей, які не пройшли вакцинацію, до електронної системи eHealth. За такий сертифікат група просила 2200 грн.



"Клієнтська мережа зловмисників поширювалася на Харківську, Луганську, Полтавську та Київську області. Схема діяла пів року з місячним обігом понад 100 тис. грн", - повідомляє пресслужба.







Правоохоронці задокументували 8 епізодів протиправної діяльності. Її підтвердження міститься у документах, які вилучили під час обшуків у офісних приміщеннях зловмисників на Луганщині та у службових приміщеннях Центру на Харківщині.



Зараз СБУ вирішує питання про повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, а також обрання їм запобіжного заходу та відсторонення медика від виконання службових обов'язків.

Як повідомлялося раніше, депутату селищної ради на Київщині оголосили про підозру за трьома кримінальними статтями за незаконне поховання бочок з небезпечними речовинами.