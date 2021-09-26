25 вересня на фронті: з російського боку - 4 обстріли, з українського - поранений поблизу Мар'їнки
Упродовж минулої доби, 25 вересня 2021 року, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилась. Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння
Про це йдеться у ранковому фронтовому з'єднанні за неділю, 26 вересня, передає Еспресо.TV.
Окупанти вели вогонь неподалік від:
Верхньоторецького - із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм,
Мар'їнки - тут росіяни та найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї,
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Лебединського - загарбники застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети,
Водяного - зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний", - наголошує пресслужба Операції Об'єднаних сил.
- Нагадаємо, минулого ранку повідомлялося про збільшення інтенсивності обстрілів на фронті: 14 разів неподалік від 10 міст та селищ.
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