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Війна з Росією
Головна війна з Росією 25 вересня на фронті: з російського боку - 4 обстріли, з українського - поранений поблизу Мар'їнки

25 вересня на фронті: з російського боку - 4 обстріли, з українського - поранений поблизу Мар'їнки

26 вересня, 2021 неділя
09:27
війна з Росією

Упродовж минулої доби, 25 вересня 2021 року, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилась. Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Про це йдеться у ранковому фронтовому з'єднанні за неділю, 26 вересня, передає Еспресо.TV.

Окупанти вели вогонь неподалік від:

Верхньоторецького - із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм,

Мар'їнки - тут росіяни та найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї,

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Лебединського - загарбники застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети,

Водяного -  зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний", - наголошує пресслужба Операції Об'єднаних сил.



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