270 мін, ракет і снарядів за добу: на Сумщині показали наслідки обстрілів окупантами

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Під ворожим вогнем опинилися: Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади. У Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка: вона як раз працювала на городі як почався обстріл. Її поранило уламком російського снаряду", – йдеться в повідомленні.

Також Живицький повідомив про пошкоджену інфраструктуру: будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірну башту. У Глухівській громаді зруйновані щонайменше три будинки.

Крім того, голова ОВА оприлюднив відео житлового будинку на Білопільщині, який розбили вороги.