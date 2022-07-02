270 мін, ракет і снарядів за добу: на Сумщині показали наслідки обстрілів окупантами
Упродовж 1 липня росіяни випустили понад 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумщини
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Під ворожим вогнем опинилися: Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади. У Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка: вона як раз працювала на городі як почався обстріл. Її поранило уламком російського снаряду", – йдеться в повідомленні.
Також Живицький повідомив про пошкоджену інфраструктуру: будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірну башту. У Глухівській громаді зруйновані щонайменше три будинки.
Крім того, голова ОВА оприлюднив відео житлового будинку на Білопільщині, який розбили вороги.
- Нагадаємо, 29 червня рашисти на Сумщині вбили двох мирних мешканців.
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