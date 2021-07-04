3 липня на фронті: з боку росіян - 14 обстрілів поблизу 10 українських міст, містечок і сіл
Протягом минулої доби, 3 липня 2021 року, на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ
Окупанти вели вогонь по позиціях захисників України поблизу 10 населених пунктів, передає Еспресо.TV.
Місця обстрілів наводяться у ранковому фронтовому зведенні:
Невельське - збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру,
Чермалик - окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів,
Опитне - противник обстрілював наші позиції з протитанкових ракетних комплексів,
Золоте-4 - російські найманці тричі застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети,
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Новотошківське - ворог здійснював обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї,
Світлодарськ - окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів,
Піски - російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї,
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Водяне - окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї,
Катеринівка - ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю,
Авдіївка - противник вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Згідно із офіційними даними, бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - запевняє пресслужба ООС.
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