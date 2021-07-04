3 липня на фронті: з боку росіян - 14 обстрілів поблизу 10 українських міст, містечок і сіл

Окупанти вели вогонь по позиціях захисників України поблизу 10 населених пунктів, передає Еспресо.TV.



Місця обстрілів наводяться у ранковому фронтовому зведенні:



Невельське - збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру,



Чермалик - окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів,



Опитне - противник обстрілював наші позиції з протитанкових ракетних комплексів,



Золоте-4 - російські найманці тричі застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети,



Читайте також: Віталій Портников: Путін хоче “скасувати” українців і Україну



Новотошківське - ворог здійснював обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї,



Світлодарськ - окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів,



Піски - російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї,



Читайте також: 10 дуже своєчасних тепер думок Степана Бандери



Водяне - окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї,



Катеринівка - ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю,



Авдіївка - противник вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.



Згідно із офіційними даними, бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.



"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - запевняє пресслужба ООС.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb