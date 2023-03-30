Про це йдеться в графіку роботи керівного органу МВФ, передає Укрінформ.

У документі, зокрема, зазначається, що зустріч 31 березня стосуватиметься України та матиме тему: "Запит на розширену угоду в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) та перегляд результатів моніторингової програми за участю правління".