31 березня МВФ може остаточно схвалити програму фінансування України на понад $15 млрд
Виконавча рада МВФ збереться 31 березня в штаб-квартирі Фонду у Вашингтоні для розгляду питання щодо надання Україні нової програми розширеного фінансування EFF на понад $15 мільярдів
Про це йдеться в графіку роботи керівного органу МВФ, передає Укрінформ.
У документі, зокрема, зазначається, що зустріч 31 березня стосуватиметься України та матиме тему: "Запит на розширену угоду в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) та перегляд результатів моніторингової програми за участю правління".
- Нагадаємо, минулого тижня представники МВФ і української влади оголосили про досягнення домовленості на рівні персоналу про затвердження програми розширеного фінансування (EFF) для України. Очікується, що фінансування буде спрямоване на підтримку української влади й закріплення політики, яка підтримує фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність. Крім того, програма має посприяти довгостроковому зростанню України на етапі післявоєнної реконструкції, а також на шляху до вступу в ЄС. Вона розрахована на чотири роки та передбачає двоетапну реалізацію. Для запуску цього інструмента необхідне рішення Виконавчої ради МВФ.
- Литва приєдналась до програми МВФ щодо допомоги Україні на $15,6 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.44
Купівля 37.44Продаж 38.31
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.18
- Актуальне
- Важливе