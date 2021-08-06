32 учасники підтвердили участь на саміті "Кримської платформи", - Кулеба
Ще одна країна підтвердила участь у "Кримській платформі"
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.
"Сьогодні ще одна держава підтвердила участь - тепер 32 учасника. У Вашингтоні на усіх зустрічах теж величезна підтримка "Кримській платформі", - написав він.
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