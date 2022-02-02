3,5 тис. грн за сертифікат: на Закарпатті СБУ викрила лікарку, яка у соцмережах агітувала щепитися і заробляла на підробці COVID-документів

Про це пресслужба СБУ.



На Закарпатті місцева лікарка, яка у соціальних мережах агітувала всіх за вакцинацію, у реальному житті "заробляла" на підробці COVID-сертифікатів.



Слідчі встановили, що зловмисниця працювала лікарем-інфекціоністом Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради. На партнерських умовах вона залучила до схеми знайому, яка за 30% від "доходу" шукала клієнтів, що не бажали вакцинуватись.







"За 3,5 тис. грн лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала «пацієнтам» паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення. У такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів", - повідомляє пресслужба.



Обом правопорушницям оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, 20 січня 2021 у Києві викрили фотографа зі спільницею, які підробляли COVID-сертифікати та дипломи.