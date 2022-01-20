У Києві викрили фотографа зі спільницею, які підробляли COVID-сертифікати та дипломи

Про це повідомляє Поліція Київської області у Facebook.



Слідство встановило, що зловмисники розміщували в інтернеті оголошення і поширювали рекламні листівки про виготовлення дипломів, атестатів, сертифікатів про вакцинацію та інших документів.



Замовлення довідок, у тому числі про разову вакцинацію та міжнародних COVID-сертифікатів здійснювалося через месенджер. Вартість одного такого "сертифікату" стартувала від $100.



Фігуранти виготовляли підробки у Києві та відправляли їх службою доставки по всій території України.



Дані фейкових документів не вносились до жодної із електронних баз Мінцифри.



Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів та вилучили: принтери, бланки дипломів, атестатів та сертифікатів та інші документи, що підтверджують причетність зловмисників до цієї "схеми".



Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Йому загрожує ув’язнення на строк 3 від до 8 років.



Нагадаємо, 10 січня правоохоронці в Києві викрили групу осіб, які підробляли свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду.