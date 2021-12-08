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Головна війна з Росією 4 рази не прийшов на допит: суд дозволив затримати ексміністра Демчишина у "вугільній" справі Медведчука

4 рази не прийшов на допит: суд дозволив затримати ексміністра Демчишина у "вугільній" справі Медведчука

8 грудня, 2021 середа
15:26
війна з Росією Володимир Демчишин

Печерський районний суд Києва дозволив затримати колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, якою підозрюють в участі у закупівлі вугілля з ОРДЛО

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на ухвалу суду.

Ухвала від 25 листопада 2021 року оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень та діятиме 6 місяців.

"Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затримана особа не пізніше 36 годин з моменту затримання має бути звільнена або доставлена до суду, що ухвалив рішення про дозвіл на її затримання", - зазначається в постанові суду.

У тексті не зазначається ім'я підозрюваного, але йдеться, що 2 грудня 2014 року він вступив на посаду міністра енергетики.

Там йдеться, що Демчишину було направлено повідомлення про підозру за місцем проживання, а також направлення його поштою на останні відомі адреси реєстрації та проживання.

Крім того, ексміністра чотири рази викликали на допит, але він не прийшов.

"Відсутність підозрюваного за адресами реєстрації та проживання, а також нез'явлення до слідчого свідчать про переховування підозрюваного. Сторона обвинувачення зазначає, що станом на 19 листопада 2021 року місцезнаходження підозрюваного невідоме, за інформацією оперативного підрозділу та Державної прикордонної служби України підозрюваний перебуває за межами України, не з'являється без поважних причин", - зазначається в постанові суду.

Отже, враховуючи, що Демчишин переховується від органу досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для затримання підозрюваного.

  • Лідера ОПЗЖ Вікторо Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
  • Як повідомлялося раніше, Демчишин примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.
  • За цією справою нардеп Віктор Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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суд
затримання
Віктор Медведчук
вугілля
Володимир Демчишин
ОРДЛО
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