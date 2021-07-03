5 липня окупанти розблокують КПП "Оленівка". Як вони пропускатимуть

Перетнути лінію фронта можна з 09.00 до 16.30, інформує Еспресо.TV.



При цьому діятимуть вигадані бойовиками правила. Їх наводить Східній варіант:



для виїзду з ОРДО необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України,



для в'їзду в ОРДО обов'язково необхідний дозвіл так званого "міжвідомчого оперативного штабу".



При в'їзді на територію ОРДО, громадяни заповнюють бланк-згоду на напрям в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення обстеження. Або, при бажанні, можуть пройти платне обстеження при проходженні КПП (експрес-тест на коронавірусну інфекцію Covid-19).



"При цьому в разі негативного результату - заповнюють бланк-згоду на перебування в режимі самоізоляції на дому за місцем проживання (перебування), в разі позитивного результату - направляються в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення подальшого обстеження", - зазначає видання.



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