5 липня окупанти розблокують КПП "Оленівка". Як вони пропускатимуть
У понеділок, 5 липня 2021 року, росіяни та найманці розблокують КПП "Оленівка", через який можна потрапити до Донецька з Маріуполя та навпаки
Перетнути лінію фронта можна з 09.00 до 16.30, інформує Еспресо.TV.
При цьому діятимуть вигадані бойовиками правила. Їх наводить Східній варіант:
для виїзду з ОРДО необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України,
для в'їзду в ОРДО обов'язково необхідний дозвіл так званого "міжвідомчого оперативного штабу".
При в'їзді на територію ОРДО, громадяни заповнюють бланк-згоду на напрям в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення обстеження. Або, при бажанні, можуть пройти платне обстеження при проходженні КПП (експрес-тест на коронавірусну інфекцію Covid-19).
"При цьому в разі негативного результату - заповнюють бланк-згоду на перебування в режимі самоізоляції на дому за місцем проживання (перебування), в разі позитивного результату - направляються в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення подальшого обстеження", - зазначає видання.
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