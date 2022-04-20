5 травня розпочне роботу трастовий фонд солідарності з Україною, - Мішель

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб підтримати Україну, тому що ми хочемо перемоги України, і тому ми використовуємо всі можливі інструменти в наших руках. Звісно, фінансова підтримка дуже важлива. У нас із президентом була можливість зробити більше у деталях. Тому кілька тижнів тому, після телефонної розмови, ми вирішили запустити трастовий фонд солідарності з Україною. У наступні дні, це буде 5 травня, буде відправна точка цього трастового фонду, з міжнародної конференції донорів. Вона буде організована Польщею, Швецією та за підтримки Єврокомісії, всіх країн-членів, а також за підтримки багатьох міжнародних дійових осіб", - сказав Мішель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу, 20 квітня.

Він наголосив, що ЄС також тісно працює з міжнародними організаціями, як-от МВФ, Світовий банк та інші, щоб переконатися, що ЄС може мобілізувати кошти на підтримку, щоб Україна могла сплачувати соціальні асигнування.

Нагадаємо, 20 квітня голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва.

Він зазначив, що чинних санкцій недостатньо, тому ЄС працює, щоб посилити тиск на РФ

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