5 травня розпочне роботу трастовий фонд солідарності з Україною, - Мішель
Відправною точкою трастового фонду стане міжнародна конференція донорів
Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Інтерфакс-Україна.
"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб підтримати Україну, тому що ми хочемо перемоги України, і тому ми використовуємо всі можливі інструменти в наших руках. Звісно, фінансова підтримка дуже важлива. У нас із президентом була можливість зробити більше у деталях. Тому кілька тижнів тому, після телефонної розмови, ми вирішили запустити трастовий фонд солідарності з Україною. У наступні дні, це буде 5 травня, буде відправна точка цього трастового фонду, з міжнародної конференції донорів. Вона буде організована Польщею, Швецією та за підтримки Єврокомісії, всіх країн-членів, а також за підтримки багатьох міжнародних дійових осіб", - сказав Мішель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу, 20 квітня.
Він наголосив, що ЄС також тісно працює з міжнародними організаціями, як-от МВФ, Світовий банк та інші, щоб переконатися, що ЄС може мобілізувати кошти на підтримку, щоб Україна могла сплачувати соціальні асигнування.
- Нагадаємо, 20 квітня голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва.
- Він зазначив, що чинних санкцій недостатньо, тому ЄС працює, щоб посилити тиск на РФ
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