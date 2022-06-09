500 комплектів форми та костюми хімзахисту: СБУ затримала чоловіка, який продавав амуніцію, призначену для ЗСУ

Про це повідомляють на телеграм-каналі Служби безпеки України.

"За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були "не для продажу". Проте зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього", – йдеться в повідомленні.

Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 500 комплектів військової форми, берці та інше взуття, бафи, балаклави, головні убори, маскувальні костюми, костюми хімічного захисту, плитоноски тощо.

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