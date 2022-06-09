English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 500 комплектів форми та костюми хімзахисту: СБУ затримала чоловіка, який продавав амуніцію, призначену для ЗСУ

500 комплектів форми та костюми хімзахисту: СБУ затримала чоловіка, який продавав амуніцію, призначену для ЗСУ

9 червня, 2022 четвер
14:57
війна з Росією

На Черкащині СБУ викрила чоловіка, який привласнив і продавав військову амуніцію, що призначалася для Збройних сил України

Про це повідомляють на телеграм-каналі Служби безпеки України.

"За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були "не для продажу". Проте зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього", – йдеться в повідомленні.

Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики. 

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 500 комплектів військової форми, берці та інше взуття, бафи, балаклави, головні убори, маскувальні костюми, костюми хімічного захисту, плитоноски тощо.

  • Нагадаємо 8 червня на Одещині спіймали диверсанта, завербованого ФСБ, який збирав координати блокпостів, кількість військових і зброї.
  • 8 червня на Житомирщині затримали жінку, яка збирала інформацію про місця дислокації та чисельність ЗСУ і передавала її російському куратору.
  • На Київщині судитимуть посібника рашистів, який виказував окупантам учасників місцевої самооборони

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Кримінал
СБУ
новини Черкас
новини Умані
військова амуніція
Читайте також:
Ігор Додон
8 червня, 2022 середа
Підозрюваний у держзраді Додон заявив про підготовку "приєднання Молдови до Румунії"
Кіріл Петков
7 червня, 2022 вiвторок
"Досить піднімати тему зброї для України": прем'єр Болгарії підтвердив, що його країна не надаватиме жодних озброєнь
Олексій Ковальов
8 червня, 2022 середа
"Россия здесь всерьез и навсегда!" - на facebook-сторінці нардепа, обраного від "Слуги народу", з'явився пост на підтримку окупантів
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.04
    Купівля 34.04
    Продаж 34.97
  • EUR
    Купівля 35.99
    Продаж 37.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
9 червня
15:43
Михайло Фрідман
Російський олігарх Фрідман хоче отримати українське громадянство і перереєструвати свої активи в Україні, - голова НАЗК
15:39
Ексклюзив
"Українська дистанційна школа"
Миколаїв готує онлайн-навчання для дітей з окупованої Херсонщини, - мер Сєнкевич
15:38
біженці
Через війну більш як половина українців хоче, щоб їхні діти й онуки виїхали з країни, – опитування 
15:34
окупанти рф
На Херсонщині повідомили про підозру у держзраді екснардепу та депутатці з ОПЗЖ
15:31
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
Кадирівці - це боягузи, які знімають свої тік-ток-відео на околицях міст, - боєць батальйону "Свобода" Ращук
15:26
білорусь та Україна
Кличко: Мінськ вже не місто-побратим Києва
14:59
Роберта Мецола
Спікерка і лідери фракцій Європарламенту закликали надати Україні статус кандидата у члени ЄС
14:56
марка "Доброго вечора, ми з України!"
Голосування за найкращий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України!" стартувало
14:55
Ексклюзив
Валерій Чалий
ООН показала свою імпотенцію у сфері безпеки, - дипломат Чалий
14:54
Ексклюзив
ЗСУ гармата гаубиця
Не варто недооцінювати Росію - це професійна армія. Не знецінюйте подвиг ЗСУ, - воїн ЗСУ "Монгол"
14:51
DMG Mori Seiki
Японська компанія з виробництва верстатів оголосила про закриття бізнесу в РФ, - Asahi Shimbun
14:29
Himars
США розробили для українських військових навчальну програму з використання HIMARS, - WP
14:28
ЗАЕС окупанти
Російські окупанти готують візит гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, – Енергоатом
14:26
Піротехніки міна розмінування
На Київщині за добу 8 червня піротехніки знешкодили 419 одиниць ВНП
14:26
Огляд
ІПСО
Абрамович і Невзоров. Коли росіяни нарешті перестануть нас "рятувати"?
14:20
44 тернопільська бригада
Телекомпанія CNN показала ексклюзивне відео з передової, на якому ЗСУ нищать ворога американською зброєю
14:19
Ексклюзив
окупант
Плани кремля провалилися. Росіян готують до довгої війни з Україною, - політичний експерт Смолій
14:13
санкції проти Росії
Лондонські фірми виявили закордонні активи сотні посадовців Росії, на які можна накласти наступні санкції, – Bloomberg
14:09
Продаж нових авто
Комітет Ради рекомендував скасувати пільги на розмитнення авто з 1 липня
14:01
ССО АЗОВ
Бійці ССО "Азов" показали знищення позицій ворога. Відео
13:57
Ексклюзив
Фото з "Азовсталі"
Хлопці виконали свій обовʼязок, вони не зламалися, - воїн ЗСУ "Монгол" про полонених захисників Азовсталі
13:47
Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс
"Мешканці пройшли крізь пекло": посол Британії Мелінда Сіммонс відвідала Бучу і поділилася враженнями
13:41
окупанти
На Запоріжжі росіяни посилили позиції в районах Василівки й Токмака
13:37
Ненсі Фезер
Міністерка внутрішніх справ Німеччини назвала російські фейки загрозою для демократії
13:31
Ноутбук
GlobalLogic пропонує українцям пройти безкоштовний ІТ-курс для початківців
13:27
Ла Скала
Театр Ла Скала повертає на сцену російську співачку Нєтрєбко і планує відкрити сезон оперою "Борис Годунов"
13:24
окупанти танк
Окупанти активізувалися для просування на південь від Ізюма, - британська розвідка
13:20
Маріуполь міни
Росіяни обговорюють відправлення мелітопольців на мінні поля для розмінування Маріуполя "естественным путем", - перехоплення СБУ
13:06
обстріл Бахмут
Окупанти обстріляли з артилерії Бахмут, влучили у машинобудівний завод
13:06
швидка допомога
Британія дозволить українським медикам швидкої користуватися застосунком GoodSAM для визначення геолокації пацієнта
12:47
У Києві затримали очільника і керівника осередку політичної партії
Продавали місце на виборах до Ради за $2,5 млн: у Києві затримали очільника і керівника осередку політичної партії
12:40
обстріл
Росіяни завдали ракетного удару по Житомирщині: пошкоджено багатоповерхову будівлю
12:40
марихуана
Таїланд легалізував вирощування та споживання маріхуанни
12:24
Україна до кінця 2022 року планує залучити ще $20 млрд від міжнародних партнерів, - міністр фінансів
12:14
Представництво SpaceX незабаром почне активно працювати в Україні
12:13
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО скасував візит до Німеччини через стан здоров'я, - Spiegel
11:51
Олексій Резніков
Резніков: початковий запит ЗСУ на 155-мм артилерію виконано на 90%
11:46
Анджей Дуда
Польща вже відправила Україні техніки та зброї на $2 млрд
11:42
газопровід
На Харківщині в 5 тис. осель відновили газопостачання
11:35
Volkswagen
Volkswagen запропонував 200 російським співробітникам добровільно звільнитися за 6 окладів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV