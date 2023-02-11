Про це у суботу, 11 лютого 2023 року, поінформував офіційний сайт партії "Євросолідарність".

Відповідні зміни до Держбюджету пропонуються у законопроєкті 9006.

"Протягом пленарних засідань "Європейська Солідарність" неодноразово піднімала питання негайного повернення доплат військовим. І забезпечення ЗСУ дронами, квадрокоптерами, артилерійськими снарядами, танковими боєприпасами, гранатами для гранатометів", - нагадала Геращенко.

"Ми знайшли в бюджеті додаткові кошти на це. Ніна Южаніна, Ростислав Павленко і наша команда провели ретельний аналіз видатків і побачили, що щонайменше 53,9 млрд грн, які можна перерозподілити на ЗСУ", - зазначає співголова фракції.

Читайте також: Кому з військових залишать доплату 30 тис. грн, а кому ні. Роз'яснення від Мінооборони

"Ми зареєстрували проєкт №9006 про внесення змін до Державного бюджету на 2023 рік", - зазначає Геращенко. Законопроєкт передбачає спрямувати 53,9 млрд гривень на снаряди, боєприпаси та безпілотники, відтак зекономлені гроші з бюджеті Міноборони можна використати для повернення скасованих грошових доплат військовим.

У "Євросолідарності", зокрема, пропонують скоротити корупційні, лобістські та непріоритетні видатки бюджету:

51,1 млрд грн дорожнього фонду з будівництва доріг (75%);

1,7 млрд грн з єдиного телемарафону;

0,7 млрд грн з прокуратури (в тому числі за рахунок скорочення "підвищення кваліфікації");

0,4 млрд грн з ДБР (в тому числі за рахунок скорочення власних поточних витрат).

"Це дозволить зберегти спрямування вже передбачених у Міністерстві оборони коштів на фінансування протягом всього 2023 року додаткових грошових виплат військовослужбовцям та забезпечити підвищення виплат військовослужбовцям у районах бойових дій", - зазначає Геращенко.

"У грудні 2021 - на початку лютого 2022 року ми закликали владу припинити будівництво доріг і вбухувати гроші в канал "РАДА" та спрямувати всі наявні ресурси для підвищення обороноздатності держави. Нас не почули. Можливо, не варто зараз наступати на граблі?", - зауважує співголова "Європейської Солідарності".

"Гроші - ЗСУ! І жорсткий парламентський контроль над видатками МО", - резюмує Ірина Геращенко.