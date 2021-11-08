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Майже 55% українців підтримують норму мовного закону про обслуговування державною мовою, - опитування

8 листопада, 2021 понедiлок
18:39
Суспільство опитування про мовний закон

54,9% українців підтримують норму мовного закону про обслуговування українською мовою, якщо можливість обслуговування іншою мовою на прохання клієнта зберігається

Про це свідчить опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, проведене спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

За результатами опитування, яке проводили з 29 липня по 4 серпня 2021 року, 54,9% респондентів підтримують цю норму мовного закону, 20,9% респондентів норму про обслуговування українською не підтримує, 17,6% опитаних відповіли, що їм байдуже.

Найбільше тих, хто підтримує обов’язкове обслуговування державною мовою, виявилось у західних і центральних областях - 74% та 62% (натомість не підтримують 11% та 14% відповідно). 

На півдні та сході України приблизно однакові частки тих, хто підтримує та не підтримує цю норму закону: на півдні 33% підтримують, а 37% - ні, натомість на сході 38% підтримують, а майже 33% - ні.

Суттєвих вікових відмінностей у ставленні до норми закону немає, однак є різниця за політичними вподобаннями. Найбільше підтримують цю норму закону прихильники "ЄС" (74%), "Слуги народу" та "Батьківщини" (64% та 63% відповідно), значно менше її підтримують прихильники ОПЗЖ (29%).

За даними фонду, на результати опитування вплинула рідна мова респондентів. Серед тих, для кого рідною мовою є українська, 63% підтримують обслуговування українською, а серед тих, для кого рідною є російська, - 26%.

Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом опитали 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

  • Нагадаємо, з 16 січня в Україні набула чинності стаття 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою інформація про товари та послуги на території України надається українською.
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