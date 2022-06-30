Відео операції оприлюднили на каналі командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Зафіксовано успішне нанесення вогневого ураження реактивно-артилерійським підрозділом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України по автомобільній колоні з боєкомплектом російських окупантів", – йдеться в повідомленні.

Довідка. 95-а окрема десантно-штурмова бригада базується в Житомирі. ОДШБ брала участь у міжнародних навчаннях, миротворчих місіях під егідою ООН. Навесні 2014 року у числі перших відбивала російську агресію. Підрозділи 95-ї бригади брали участь у боях за Слов'янськ. У липні-серпні 2014 року підрозділ бригади під керівництвом генерала Михайла Забродського здійснив 470-кілометровий рейд тилами супротивника. Десантники знищили три ворожі блокпости, а також розблокували та створили коридор для виходу з оточення підрозділів на кордоні. Завдяки рейду з оточення вийшло 3 тисячі осіб та понад 250 одиниць техніки.