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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Або вірні Путіну, Шойгу і Герасимову сили ліквідують Пригожина, або військовими структурами заволодіють Мізинцев та Суровікін, - Піонтковський
Ексклюзив

Або вірні Путіну, Шойгу і Герасимову сили ліквідують Пригожина, або військовими структурами заволодіють Мізинцев та Суровікін, - Піонтковський

4 червня, 2023 неділя
09:30
Війна з Росією Герасімов путін шойгу

Найближчими днями всередині Росії розгорнуться події щодо контролю над міноборони РФ

Таку думку висловив політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Росії вирішуватимуть не рейтинги у процесах, які там розгорнуться найближчими днями чи тижнями, а силові структури. Група, яка стоїть за Пригожиним, вже приймає практичні дії та хоче змінити керівництво міноборони РФ. Пригожин вже озвучив вимоги: міністром оборони має стати генерал Мізинцев і начальником генштабу генерал Суровікін. Їм потрібен цей контроль не для того, щоб керувати сотнею тисяч мобілізованих, переправляти їх з однієї ділянки фронту на іншу. Контроль міноборони їм потрібен задля двох структур – ГРУ і сил спеціальних операцій. Цими структурами вони прагнуть заволодіти для того, щоб взяти владу й утримати її у післявоєнній Росії", - пояснив Піонтковський.

За словами політолога, події найближчих днів визначатимуть чиї накази виконуватиме керівник спецпідрозділу міноборони Росії. Накази міністра оборони Шойгу чи накази генерал-полковника Мізинцева, якого Пригожин вимагає призначити.

"Може російський спецпідрозділ підкоритися наказам Шойгу, але можу твердо сказати, що одна з цих груп буде розгромлена найближчим часом. Або вірні Путіну, Шойгу і Герасимову сили спецоперацій ліквідують Пригожина, або структурами заволодіють Мізинцев та Суровікін. І ця група поведе шлях до того, що сприятливе для української сторони, для світової спільноти, до капітуляції Росії", - додав Піонтковський.

  • Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
  • 25 травня засновник ПВК ‎Вагнера Євген Пригожин повідомив про початок виведення підрозділів із Бахмута. До 1 червня позиції передадуть підрозділам міноборони РФ
  • Засновник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що шляхи відходу з Бахмута для його бійців були заміновані представниками міністерства оборони Росії
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