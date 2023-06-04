Таку думку висловив політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Росії вирішуватимуть не рейтинги у процесах, які там розгорнуться найближчими днями чи тижнями, а силові структури. Група, яка стоїть за Пригожиним, вже приймає практичні дії та хоче змінити керівництво міноборони РФ. Пригожин вже озвучив вимоги: міністром оборони має стати генерал Мізинцев і начальником генштабу генерал Суровікін. Їм потрібен цей контроль не для того, щоб керувати сотнею тисяч мобілізованих, переправляти їх з однієї ділянки фронту на іншу. Контроль міноборони їм потрібен задля двох структур – ГРУ і сил спеціальних операцій. Цими структурами вони прагнуть заволодіти для того, щоб взяти владу й утримати її у післявоєнній Росії", - пояснив Піонтковський.

За словами політолога, події найближчих днів визначатимуть чиї накази виконуватиме керівник спецпідрозділу міноборони Росії. Накази міністра оборони Шойгу чи накази генерал-полковника Мізинцева, якого Пригожин вимагає призначити.

"Може російський спецпідрозділ підкоритися наказам Шойгу, але можу твердо сказати, що одна з цих груп буде розгромлена найближчим часом. Або вірні Путіну, Шойгу і Герасимову сили спецоперацій ліквідують Пригожина, або структурами заволодіють Мізинцев та Суровікін. І ця група поведе шлях до того, що сприятливе для української сторони, для світової спільноти, до капітуляції Росії", - додав Піонтковський.