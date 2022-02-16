Абраменко став найтитулованішим українським олімпійцем в зимових видах спорту

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Абраменко став першим українцем, який завоював медалі на двох зимових Олімпіадах. У 2018 році фристайліст взяв золото, а цьогоріч завоював срібло.



У рейтингу найтитулованіших українських олімпійців Олександр Абраменко випередив біатлоністку Віту Семеренко, яка має золоту і бронзову медалі на Олімпіаді-2014 у Сочі.



Загалом медаль Абраменка є лише дев'ятою в історії України на зимових Олімпіадах.

Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.

Фристайліст Олександр Абраменко після того, як здобув для України першу медаль на Олімпіаді у Пекіні, обійнявся з росіянином Іллею Буровим.

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