Абраменко став найтитулованішим українським олімпійцем в зимових видах спорту
Фристайліст Олександр Абраменко став найтитулованішим українським олімпійцем в зимових видах спорту після того, як здобув срібло в Пекіні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Абраменко став першим українцем, який завоював медалі на двох зимових Олімпіадах. У 2018 році фристайліст взяв золото, а цьогоріч завоював срібло.
У рейтингу найтитулованіших українських олімпійців Олександр Абраменко випередив біатлоністку Віту Семеренко, яка має золоту і бронзову медалі на Олімпіаді-2014 у Сочі.
Загалом медаль Абраменка є лише дев'ятою в історії України на зимових Олімпіадах.
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
- Фристайліст Олександр Абраменко після того, як здобув для України першу медаль на Олімпіаді у Пекіні, обійнявся з росіянином Іллею Буровим.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.98
Купівля 27.98Продаж 28.35
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.28
- Актуальне
- Важливе