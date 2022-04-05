Абсолютна підтримка. Українці за вступ у ЄС та НАТО, - опитування

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Підтримка вступу до ЄС є щораз більшою. В перші дні війни відбувся ріст з 68 до 86%, далі ріст продовжився і станом на кінець березня становить 91% – абсолютний рекорд за всі роки досліджень.

"При цьому більшість (56%) переконані, що Україна стане членом Євросоюзу протягом одного-двох років, 23% – за п’ять років. За місяць дещо зменшилася кількість тих, хто вірить, що Україна приєднається до Європейського Союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до Союзу за п’ять років (з 13% до 23%)", - йдеться у дослідженні.

Рівень підтримки вступу до НАТО дещо падає.

"В перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, в перший тиждень підтримка зменшилась до 72%, а станом на кінець березня становить 68%", - зазначають соціологи.



Дослідження проводилось в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу 30-31 березня 2022 року. Всього опитано 1500 респондентів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb