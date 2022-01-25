Адміністрація Байдена проведе два секретні брифінги через загрозу вторгнення Росії в Україну, - CNN

Про це повідомляє CNN.



Брифінги пов’язані з тим, що міноборони США привело у підвищену боєготовність близько 8,5 тис. військових для підсилення НАТО у Європі через скупчення російських військ на кордоні України.



Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і речниця Палати представників Ненсі Пелосі попросили провести брифінги для всіх членів у кожній зі своїх палат. Виданню повідомили, що Шумер попросив провести секретний брифінг для всіх 100 сенаторів щодо ситуації на наступний тиждень.



Засекречені брифінги базуються на "десятках заходів", які адміністрація Байдена провела останніми днями, включаючи розмови між майже 20 учасниками, держсекретарем Ентоні Блінкеном та заступницею держсекретаря Венді Шерман.



Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін запропонував президенту Джо Байдену варіанти переміщення американських військових на тлі можливого вторгнення РФ, серед яких - польоти бомбардувальників над регіоном, заходи кораблів у Чорне море, перекидання військ і обладнання у Європі до Польщі, Румунії та решти сусідів України.