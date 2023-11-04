Адміністрація Байдена зацікавлена в тому, щоб надати Україні все необхідне озброєння, - Фейгін

Про це він сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Загострення внутрішньоамериканських проблем пов'язано з виборами. Президент Байден поступається наративу, що персоніфікується з Трампом і республіканцями. У цій ситуації Байден і його адміністрація виглядають досить блякло. Виходить так, що вони не завершили проблему в Україні, а їх до цього закликали ще з грудня минулого року. З успішною Харківською операцію казали, що потрібно рішуче скористатися моментом, дати всю необхідну зброю й досягти рішучішого успіху. І поки не відбудуться вибори в США, ця ситуація лише поглиблюватиметься. Але до цього моменту ще дуже багато чого може статися", - підкреслив Фейгін.

За словами російського опозиціонера, якщо Ізраїлю вдасться перемогти ХАМАС і підготуватися до ударів по Ірану, то це погіршить ситуацію для Москви.

"Адміністрація Байдена зацікавлена надати Україні все необхідне озброєння, щоб досягти очевидних результатів і викликати натхнення, що все було не марно. Америці дійсно потрібно визначатися. Від Байдена вимагають визначеності: якщо ти вже воюєш, то воюй на повну, без будь-яких обмежень. Давай зброю, виріши вже проблеми в Ізраїлі та в Україні в межах своїх повноважень і компетенції. Завданням США в Ізраїлі є не допустити розростання в регіональну війну, якщо не в глобальну. В Україні завданням США є дати змогу Україні дійти до моря й перерізати Східний і Південний фронти. Для цього потрібні додаткові сили, засоби й ресурси", - наголосив Фейгін.