Адміністрація Байдена зацікавлена в тому, щоб надати Україні все необхідне озброєння, - Фейгін
Російський опозиційний політик Марк Фейгін зазначив, якщо Ізраїлю вдасться перемогти ХАМАС і підготуватися до ударів по Ірану, то це погіршить ситуацію для Москви
Про це він сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Загострення внутрішньоамериканських проблем пов'язано з виборами. Президент Байден поступається наративу, що персоніфікується з Трампом і республіканцями. У цій ситуації Байден і його адміністрація виглядають досить блякло. Виходить так, що вони не завершили проблему в Україні, а їх до цього закликали ще з грудня минулого року. З успішною Харківською операцію казали, що потрібно рішуче скористатися моментом, дати всю необхідну зброю й досягти рішучішого успіху. І поки не відбудуться вибори в США, ця ситуація лише поглиблюватиметься. Але до цього моменту ще дуже багато чого може статися", - підкреслив Фейгін.
За словами російського опозиціонера, якщо Ізраїлю вдасться перемогти ХАМАС і підготуватися до ударів по Ірану, то це погіршить ситуацію для Москви.
"Адміністрація Байдена зацікавлена надати Україні все необхідне озброєння, щоб досягти очевидних результатів і викликати натхнення, що все було не марно. Америці дійсно потрібно визначатися. Від Байдена вимагають визначеності: якщо ти вже воюєш, то воюй на повну, без будь-яких обмежень. Давай зброю, виріши вже проблеми в Ізраїлі та в Україні в межах своїх повноважень і компетенції. Завданням США в Ізраїлі є не допустити розростання в регіональну війну, якщо не в глобальну. В Україні завданням США є дати змогу Україні дійти до моря й перерізати Східний і Південний фронти. Для цього потрібні додаткові сили, засоби й ресурси", - наголосив Фейгін.
- 26 жовтня новообраний спікер палати представників США заявив, що вважає за потрібне розділити питання підтримки України та Ізраїлю.
- Натомість пізніше лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета, попри те, що спікер палата представників наполягає на окремих законопроєктах.
- У четвер, 2 листопада, Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі $14,3 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе