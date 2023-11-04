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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Адміністрація Байдена зацікавлена в тому, щоб надати Україні все необхідне озброєння, - Фейгін

4 листопада, 2023 субота
21:00
Війна з Росією Джо Байден

Російський опозиційний політик Марк Фейгін зазначив, якщо Ізраїлю вдасться перемогти ХАМАС і підготуватися до ударів по Ірану, то це погіршить ситуацію для Москви

Про це він сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Загострення внутрішньоамериканських проблем пов'язано з виборами. Президент Байден поступається наративу, що персоніфікується з Трампом і республіканцями. У цій ситуації Байден і його адміністрація виглядають досить блякло. Виходить так, що вони не завершили проблему в Україні, а їх до цього закликали ще з грудня минулого року. З успішною Харківською операцію казали, що потрібно рішуче скористатися моментом, дати всю необхідну зброю й досягти рішучішого успіху. І поки не відбудуться вибори в США, ця ситуація лише поглиблюватиметься. Але до цього моменту ще дуже багато чого може статися", - підкреслив Фейгін.

За словами російського опозиціонера, якщо Ізраїлю вдасться перемогти ХАМАС і підготуватися до ударів по Ірану, то це погіршить ситуацію для Москви.

"Адміністрація Байдена зацікавлена надати Україні все необхідне озброєння, щоб досягти очевидних результатів і викликати натхнення, що все було не марно. Америці дійсно потрібно визначатися. Від Байдена вимагають визначеності: якщо ти вже воюєш, то воюй на повну, без будь-яких обмежень. Давай зброю, виріши вже проблеми в Ізраїлі та в Україні в межах своїх повноважень і компетенції. Завданням США в Ізраїлі є не допустити розростання в регіональну війну, якщо не в глобальну. В Україні завданням США є дати змогу Україні дійти до моря й перерізати Східний і Південний фронти. Для цього потрібні додаткові сили, засоби й ресурси", - наголосив Фейгін.

  • 26 жовтня новообраний спікер палати представників США заявив, що вважає за потрібне розділити питання підтримки України та Ізраїлю.
  • Натомість пізніше лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета, попри те, що спікер палата представників наполягає на окремих законопроєктах.
  • У четвер, 2 листопада, Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі $14,3 млрд.

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