Adobe припинила продажі Photoshop та інших сервісів у Росії

Про це йдеться у заяві глави Adobe Шантану Нараєна, передає Еспресо.TV.



У компанії зазначають, що протягом останніх кількох днів вони продовжували бути свідками насильницьких нападів на Україну.



"Опубліковані зображення були жахливими та розривають серце. Коли ми бачимо цю трагедію, ми вважаємо, що несемо відповідальність за те, щоб наші продукти та послуги не використовувалися для підтримки цієї незаконної війни", - йдеться у повідомленні.



Також Adobe вжила низку заходів, щоб забезпечити безпеку співробітникам та надати гуманітарну допомогу Україні.



"Починаючи негайно, Adobe припиняє всі нові продажі продуктів і послуг Adobe в Росії. Крім того, ми припиняємо доступ до Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud і Adobe Experience Cloud", - додали в компанії.



Крім того, компанія вирішила надати Україні гуманітарну підтримку. На це Adobe Foundation виділив серію грантів на суму понад 1 млн доларів. Кошти спрямують на медичну допомогу та транспортні потреби біженців.

Нагадаємо, раніше Microsoft зупинила продаж товарів і надання послуг в Росії.

Також у Росії суттєво обмежено роботу найпопулярніших соцмереж та сервісів.