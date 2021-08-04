Адвокат Чауса звинуватив українські спецслужби у катуванні його підзахисного

Про це він заявив у ефірі одного із телеканалів, передає Інтерфакс-Україна

"Застосовувалося катування... Над ним просто знущалися там: 50 днів він був прикутий до ліжка - там, де він перебував, а я вважаю, що він перебував в українських спецслужб... Близько місяця йому не давали навіть митися, постійно там вмикали-вимикали світло", - сказав Кравець..

Він стверджує, що у "викраденні пана Чауса, як у вивезенні його (з України), так і у ввезенні назад була задіяна дуже велика кількість спецслужб як України, так і зарубіжних країн".

"Наскільки мені відомо, розслідування є, причому розслідування також здійснюють кілька органів за тим самими фактами", - підсумував Кравець.