Адвокат Чауса звинуватив українські спецслужби у катуванні його підзахисного
Адвокат екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що його підзахисного катували
Про це він заявив у ефірі одного із телеканалів, передає Інтерфакс-Україна
"Застосовувалося катування... Над ним просто знущалися там: 50 днів він був прикутий до ліжка - там, де він перебував, а я вважаю, що він перебував в українських спецслужб... Близько місяця йому не давали навіть митися, постійно там вмикали-вимикали світло", - сказав Кравець..
Він стверджує, що у "викраденні пана Чауса, як у вивезенні його (з України), так і у ввезенні назад була задіяна дуже велика кількість спецслужб як України, так і зарубіжних країн".
"Наскільки мені відомо, розслідування є, причому розслідування також здійснюють кілька органів за тим самими фактами", - підсумував Кравець.
- Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.
- Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.
- 1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.
- 3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".
- Зранку 4 серпня Чаус перебував в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.
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