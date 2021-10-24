Адвокат Саакашвілі заявив, що влада Грузії готує ліквідацію експрезидента у в'язниці

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, грузинська влада має намір ліквідувати експрезидента в тюремній лікарні, куди його перевезуть із в'язниці в Руставі найближчим часом.

"За нашою інформацією, влада після переведення Саакашвілі в тюремну лікарню має намір імітувати там бунт ув'язнених, який завершиться його ліквідацією", - сказав Гварамія та закликав омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія стежити за ситуацією навколо ув'язненого політика.

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вже назвав заяву адвоката маячнею.

"Це повна маячня і провокація. Населення прекрасно розуміє, чому прихильники Саакашвілі хочуть посіяти до виборів у майбутню суботу паніку. Цей тиждень буде напруженим, з'являться й інші брехливі заяви", – сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.

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