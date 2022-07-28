Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Сергій Лавров поїхав по тих країнах, які з точки зору Кремля є важливими партнерами, а може й союзниками Росії в Африці для того, щоб просувати своє бачення виникнення продовольчих проблем. Тобто Лавров розказав, як усе добре, РФ нічого не блокує й у всьому винен Захід", - зазначив Воля.

Політолог-міжнародник додав, що поїздка міністра закордонних справ Росії в Африку була швидше іміджевою.

"Африканське турне Лавров було швидше іміджевим. Адже арабські держави є партнерами Росії по близькосхідних справах. До прикладу, Єгипет споживає багато як українського, так і російського зерна. Тож Лавров намагався розповісти правильну версію подій", - зауважив Володимир Воля.

26 липня під час візиту до Конго Сергій Лавров заявив, що угода про експорт українського зерна не передбачає припинення Росією повномасштабного вторгнення в Україну.

27 липня британська розвідка назвала мету візиту Лаврова до країн Африки.

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