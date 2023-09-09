Африканський союз став постійним членом G20
У суботу, 9 вересня, на саміті в індійському Нью-Делі країни Групи двадцяти визнали Африканський союз постійним членом
Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, пише Reuters.
Зазначається, що Африканський союз, континентальна організація з 55 держав-членів, тепер має такий же статус, як і Європейський Союз - єдиний регіональний блок із повним членством. Її попередня назва була "запрошена міжнародна організація".
Моді у своєму вступному слові на саміті запросив голову Африканського союзу Азалі Ассумані зайняти місце за столом лідерів G20 як постійного члена.
"Для мене честь вітати Африканський союз як постійного члена сім’ї G20. Це зміцнить G20, а також посилить голос Глобального Півдня", – написав прем'єр Індії у Twitter.
- 5 вересня повідомлялося, що Європейський Союз планує скористатися відсутністю президентів Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Володимира Путіна на саміті G20 в Індії, щоб схвалити заявку Африканського Союзу на постійне членство у Групі двадцяти.
- Також напередодні Група G20 погодилася надати статус постійного членства Африканському союзу, до якого входять 55 країн. У Bloomberg зазначали, що це рішення дозволить 55 африканським державам мати такі ж права, як і Європейський Союз, який є запрошеною міжнародною організацією.
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