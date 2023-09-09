Африканський союз став постійним членом G20

Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, пише Reuters.

Зазначається, що Африканський союз, континентальна організація з 55 держав-членів, тепер має такий же статус, як і Європейський Союз - єдиний регіональний блок із повним членством. Її попередня назва була "запрошена міжнародна організація".

Моді у своєму вступному слові на саміті запросив голову Африканського союзу Азалі Ассумані зайняти місце за столом лідерів G20 як постійного члена.

"Для мене честь вітати Африканський союз як постійного члена сім’ї G20. Це зміцнить G20, а також посилить голос Глобального Півдня", – написав прем'єр Індії у Twitter.