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Лідери G20 погодилася надати Африканському союзу статус постійного члена, – Bloomberg

7 вересня, 2023 четвер
12:33
Світ саміт G20

Група G20 погодилася надати статус постійного членства Африканському союзу, до якого входять 55 країн

Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що лідери оголосять про це рішення під час саміту в Індії в ці вихідні.

Джерела заявили, що рішення дозволить 55 африканським державам мати такі ж права, як і Європейський Союз, який є запрошеною міжнародною організацією.

Надання статусу постійного членства лідерами G20 є виразом бажання посилити роль Африки у світових справах, особливо у питаннях клімату і боргової кризи на ринках. Також це відображає наростальну вагу Глобального Півдня у світовій політиці.

Проведення саміту в Нью-Делі було ініціативою прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, який вважав за необхідне надати Африканському союзу повноправне членство.

Саміт G20 в Індії: що відомо про учасників

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.

У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії.

Новини
Індія
Африка
G-20
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