Про це інформує Центр нацспротиву.

За інформацією підпілля, російська спецслужба привезла молодих колаборантів з тимчасово окупованого півострова Крим.

Ці молодики розмовляють з місцевими мешканцями ТОТ Запорізької області у місцях скупчення, провокуючи їх на розмови про окупаційну владу. Також вони розпитують про їх колег та сусідів.

Метою таких дій ворога є виявлення нелояльних до Росії громадян і патріотів України.

Спротив закликає українців не піддаватись на провокації рашистів і повідомляти про переміщення та розташування російських військ через форму на сайті.