Агенти ФСБ на ТОТ намагаються виявляти патріотів України: розмовляють про окупацію, розпитують знайомих
На тимчасово окупованій Запорізькій області агенти ФСБ намагаються виявити українських патріотів провокуючи місцевих жителів на розмови
Про це інформує Центр нацспротиву.
За інформацією підпілля, російська спецслужба привезла молодих колаборантів з тимчасово окупованого півострова Крим.
Ці молодики розмовляють з місцевими мешканцями ТОТ Запорізької області у місцях скупчення, провокуючи їх на розмови про окупаційну владу. Також вони розпитують про їх колег та сусідів.
Метою таких дій ворога є виявлення нелояльних до Росії громадян і патріотів України.
Спротив закликає українців не піддаватись на провокації рашистів і повідомляти про переміщення та розташування російських військ через форму на сайті.
- Раніше ЦНС писав, що на тимчасово окуповані території Запорізької області прибули з обшуками представники ФСБ Росії. Вони перевіряють приватні будинки.
- В ефірі Еспресо депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко 26 травня розповів, що росіяни влаштовують облави на села, щоб знайти тих, хто допомагає українській армії та партизанів.
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