На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули з обшуками представники ФСБ: що шукають
На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули з обшуками представники ФСБ Росії. Вони перевіряють приватні будинки
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Особливу увагу окупанти приділяють перевірці особистих документів. У разі відсутності російського паспорта вони погрожують арештом і проводять більш прискіпливі обшуки, щоби знайти докази співпраці з українськими партизанами", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ.
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