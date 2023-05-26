Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

"Російські силовики приїздять та шукають тих, хто може співпрацювати з ЗСУ - не тільки партизанів. Тих, хто дає інформацію, передає місця розташування окупантів. Бували випадки, коли росіяни змінюють своє місце перебування, оперативно заселяються до якогось фермера в ангар, перевозять техніку і тієї ж ночі їх накривають конкретно і точно", - зазначив він.

Лишенко додав, що окупанти розуміють, що таке неможливо без активної співпраці і допомоги місцевих, які передають інформацію.

"Нові засоби зачистки полягають у тому, що, як правило, приїздять до села ФСБшники з великою групою підтримки військових. Село береться банально в оточення, всіх заганяють по хатах і починається тотальна одночасна перевірка кожної людини, будинку, телефону, електронного пристрою тощо. Щоб не встигли передати інформацію, що в селі облава, що відбувається, як відбувається. Відбувається тотальна зачистка всього і шукають тих, хто передає дані", - підсумував депутат.