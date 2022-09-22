Про це представники спецслужб та Офісу президента розповіли на брифінгу щодо обміну полонених.

Начальник ГУР Кирило Буданов "з точки зору розвідінформації" висловив думку, що Медведчук найбільше потрібен Федеральній службі безпеки РФ.

"Медведчук на даному етапі найбільше потрібен саме ФСБ, а не комусь конкретно. Це особа, через яку напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут, взагалі фінансування певних посадовців і наповнення негласного бюджету ФСБ. Він їм конче потрібен. Це засіб і впливу, і відмивання коштів. Це і є головна причина, чому вони так за нього боролися", - вважає керівник ГУР.

Своєю чергою керівник СБУ Василь Малюк зазначив, що обмін Медведчука на 200 українських військовополонених – "ознака того, що він був топовим зрадником України".

"Не забігатимемо вперед, ми розуміємо, що наші вороги з ФСБ та інших спецслужб Росії проводять спеціальні інформаційні операції. Цілком імовірно, що в майбутньому вони зможуть використати для цього Медведчука. Але ми вже давно чітко розуміємо, де гібридні погрози та фейки... А все, що стосується Медведчука, лягло у відповідні кримінальні справи", - пояснив Малюк.

Він додав, що обмін обвинуваченого в держзраді кума Володимира Путіна Віктора Медведчука відбувався за рішенням суду та за написаною Медведчуком заявою:

"У серпні поточного року відбулися відповідні законодавчі зміни, нам пішов законодавець назустріч. Підставами (обміну – ред.) є заява безпосередньо Медведчука, а також рішення координаційного центру, який очолює Кирило Буданов. Від нього ініціативний лист отримав слідчий підрозділ СБУ, а також прокуратура. Надалі прокурор Генеральної прокуратури звертається з клопотанням до суду першої інстанції, де по суті слухається дана справа, суд приймає рішення. Що і відбулося позавчора і слугувало відповідною юридичною підставою для обміну, який ми вчора здійснили".

Нагадаємо, у середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Також з полону визволили 10 іноземців. Їх обміняли на 55 російських військових та кума Путіна, Віктора Медведчука.

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