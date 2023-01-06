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Агітаційні листівки об'єднання Медведчука, "триколори" та колишні склади окупантів: що виявили в єпархіях УПЦ (МП) ще у 4 областях

6 січня, 2023 п'ятниця
10:14
Кримінал

СБУ виявила в ході контррозвідувальних заходів в єпархіях УПЦ (МП) агітаційні листівки об’єднання Медведчука, "триколори" та колишні склади окупантів

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях. На території церков виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку", - пише пресслужба.

Внаслідок слідчих дій секретарю Кіровоградської єпархії оголосили підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх національної, регіональної належності та релігійних переконань.

На території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ. 

Слідство встановило, що рашисти облаштували сховки з підтримкою настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Той налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації. Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими "кураторами" на лівий берег Дніпра.

У приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині СБУ виявила пропагандистські матеріали громадського об'єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.

У Дніпропетровській області правоохоронці в результаті обшуків знайшли прокремлівську літературу з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії ОПЗЖ та інших антиукраїнських матеріалів.

Усі виявлені докази направили на експертизу.

  • 14 грудня 2022 року Служба безпеки України опублікувала результати обшуків у єпархіях УПЦ (МП), серед знайденого - паспорти РФ, пропагандистська література, перепустки загарбників і прапори ворога.  
  • 2 січня, на священника УПЦ МП напав чоловік, озброєний небезпечною бритвою. Аби зупинити зловмисника, поліцейський був змушений застосувати табельну зброю.  
  • Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 5 січня заявив про перехід Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври до держави.  

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УПЦ МП
СБУ
Херсон
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Дніпропетровщина
Рівненщина
Кіровоградщина
Новини Західної України
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