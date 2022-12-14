Про це інформує пресслужба СБУ.

Під час обшуків на об’єктах УПЦ (МП) на Закарпатті, Рівненщині, Миколаївщині, Сумщині, Львівщині, Житомирщині, а також Волинській, Чернівецькій і Херсонській областях правоохоронці виявили російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ, методички патріарха Кирила щодо поширення пропаганди та склади з рашистською літературою.

"У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови та культури, а також ставлять під сумнів українську державність", - наголошують в СБУ.

У церковних приміщеннях селища Чорнобаївка Херсонської області знайшли також бланки перепусток до окупаційних органів Росії. На Львівщині - фото прихованих російських документів "Об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".

В єпархії церков на Закарпатті знайшли прапор так званої "Республіки Підкарпатська Русь" з текстом гімну.

Крім того, місцевий священник у проповідях називав людей, які святкують Різдво 25 грудня, "безбожниками-сатаністами".

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", - пише пресслужба.

На території монастиря у Рівненській області правоохоронці ідентифікували "послушника" з російським паспортом і контактами у РФ. Нині СБУ перевіряє його причетність до розвідувально-підривної діяльності.

У Роменській єпархії СБУ знайшли клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.

Усі матеріали направили на експертизу для подальших процесуальних дій.

14 грудня Служба безпеки України здійснила безпекові заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Житомирській та Херсонській областях.

Указом президента №820/2022 від 1 грудня введено в дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них.

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

5 грудня обшуки відбувалися у спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП на Полтавщині.

На сайті президента України зареєстровано петицію про визначення як невідкладного законопроєкту про заборону в Україні РПЦ та підлеглих їй структур.

7 грудня СБУ проводила безпекові заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП.

В єпархіях Московського патріархату Херсонщини, Черкащини, Житомирщини та Волині знайшли паспорти РФ, "перепустки федеральних радників" і тексти проросійських молитов.

9 грудня також здійснили обшук у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП) у Борисполі Київської області.

10 грудня СБУ здійснила безпекові заходи на 14 об'єктах УПЦ (МП) у Харківській області. Згодом стало відомо, що буде знайдено в приміщеннях УПЦ (МП) під час обшуків на Харківщині.