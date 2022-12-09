На Київщині СБУ проводить обшуки у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП)

Про це інформує СБУ в Київській області.

"Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад в межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об'єкта Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль на Київщині", - пише пресслужба.

Правоохоронці перевіряють заклади, які підпорядковуються Московському патріархату, аби не допустити політичного впливу Росії, убезпечити українців від провокацій і терористичних актів ворога.

Також перевіряють приміщення УПЦ (МП), адже там можуть переховувати диверсійно-розвідувальні групи та зброю.

За участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень, перевіряють осіб на причетність до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

У СБУ наголосили, що працівники дотримуються - "принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України".