На Київщині СБУ проводить обшуки у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП)
9 грудня у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП) у Борисполі Київської області правоохоронці проводять обшуки
Про це інформує СБУ в Київській області.
"Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад в межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об'єкта Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль на Київщині", - пише пресслужба.
Правоохоронці перевіряють заклади, які підпорядковуються Московському патріархату, аби не допустити політичного впливу Росії, убезпечити українців від провокацій і терористичних актів ворога.
Також перевіряють приміщення УПЦ (МП), адже там можуть переховувати диверсійно-розвідувальні групи та зброю.
За участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень, перевіряють осіб на причетність до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
У СБУ наголосили, що працівники дотримуються - "принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України".
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