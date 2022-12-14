СБУ проводить обшуки об'єктів УПЦ (МП) у дев'яти областях України

Про це інформує СБУ.

Так проводяться обшуки 19 об'єктів УПЦ (МП) в Україні.

Закарпатська область:

Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);

Свято-Покровська церква (м. Ужгород).

Чернівецька область:

Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район).

Рівненська область:

Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район).

Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища "Юзефін" (Сарненський район).

Волинська область:

Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район).

Миколаївська область:

Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району).

Сумська область:

Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);

Архидияконо-Стефанівська церква (м. Ромни).

Львівська область:

Свято-Троїцький храм (м. Львів);

Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав).

Житомирська область:

Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);

Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);

Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);

Свято-Василівський собор (м. Овруч);

Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч).

Херсонська область:

Церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).

Зазначають, що огляд території та приміщень церков (включно з готельними приміщеннями) проводять для виявлення осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу. Рейд здійснюється за безпосередньої участі представників церкви.

"Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та чинного законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - наголосили в СБУ.

Указом президента №820/2022 від 1 грудня введено в дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них.

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

5 грудня обшуки відбувалися у спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП на Полтавщині.

На сайті президента України зареєстровано петицію про визначення як невідкладного законопроєкту про заборону в Україні РПЦ та підлеглих їй структур.

7 грудня СБУ проводила безпекові заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП.

В єпархіях Московського патріархату Херсонщини, Черкащини, Житомирщини та Волині знайшли паспорти РФ, "перепустки федеральних радників" і тексти проросійських молитов.

9 грудня також здійснили обшук у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП) у Борисполі Київської області.

10 грудня СБУ здійснила безпекові заходи на 14 об'єктах УПЦ (МП) у Харківській області. Згодом стало відомо, що буде знайдено в приміщеннях УПЦ (МП) під час обшуків на Харківщині.