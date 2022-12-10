СБУ проводить обшуки Ізюмської та Харківської єпархій УПЦ (МП)

Про це повідомляє управляння СБУ в Харківській області.

Так, обшуки здійснюють зокрема у Свято-Вознесенському кафедральному соборі Ізюмської єпархії УПЦ (МП). Також рейди проводять на 13 об'єктах Харківської єпархії УПЦ (МП):

Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони "Взискання загиблих";

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Ольгінський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Переможця;

Свято-Володимирський храм.

Зазначають, що огляд території та приміщень церков проводять для виявлення осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу. Рейд здійснюється за безпосередньої участі представників церкви.

Ці безпекові заходи здійснюються в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Мета заходів - запобігання та унеможливлення використання релігійних громад для поширення "русского міра" на території України, а також захист населення від провокацій і терористичних актів.

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