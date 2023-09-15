Агітують отримувати паспорти РФ: ДБР оголосило підозри в держзраді 10 експоліцейським з Маріуполя

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 4 колишніх співробітників Головного управління Національної поліції в Донецькій області та 6 їх колег з Маріупольського районного управління поліції зрадили присязі на вірність українському народові й перейшли на бік окупантів у лютому-березні 2022 року, коли російська армія захопила м. Маріуполь.

Дві підозрювані колишні співробітниці Нацполіції стали старшою інспекторкою з інформаційних технологій та слідчою. Ще одна підозрювана експоліцейська, яка була старшим психологом з особливих доручень стала начальницею відділу кадрів одного з районних відділів окупаційної поліції.

Прокуратура наголошулає, що жінки агітують своїх колег отримувати паспорти РФ та "здають" російському начальству тих, хто відмовляється співпрацювати з окупантами.

Усім десятьом колишнім працівникам Нацполіції України ДБР повідомило про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Правоохоронці повідомили про нові підозри щодо прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який перебуває на території Росії та передає розвіддані з Миколаєва.

Служба безпеки повідомила про нову підозру очільниці окупаційної "центральної виборчої комісії" у тимчасово захопленій частині Херсонщини, яка допомагала створювати видимість "виборчого процесу".

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.