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Агітують отримувати паспорти РФ: ДБР оголосило підозри в держзраді 10 експоліцейським з Маріуполя

15 вересня, 2023 п'ятниця
14:03
Війна з Росією

10 експоліцейських з тимчасово окупованого Маріуполя проводять незаконні перевірки, допитують мешканців та агітують отримувати російські паспорти

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 4 колишніх співробітників Головного управління Національної поліції в Донецькій області та 6 їх колег з Маріупольського районного управління поліції зрадили присязі на вірність українському народові й перейшли на бік окупантів у лютому-березні 2022 року, коли російська армія захопила м. Маріуполь.

Дві підозрювані колишні співробітниці Нацполіції стали старшою інспекторкою з інформаційних технологій та слідчою. Ще одна підозрювана експоліцейська, яка була старшим психологом з особливих доручень стала начальницею відділу кадрів одного з районних відділів окупаційної поліції.

Прокуратура наголошулає, що жінки агітують своїх колег отримувати паспорти РФ та "здають" російському начальству тих, хто відмовляється співпрацювати з окупантами. 

Усім десятьом колишнім працівникам Нацполіції України ДБР повідомило про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Кримінал
Україна
Росія
Маріуполь
російська армія
поліція
Донеччина
окуповані території
окупанти
ДБР
колаборанти
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