Агітують отримувати паспорти РФ: ДБР оголосило підозри в держзраді 10 експоліцейським з Маріуполя
10 експоліцейських з тимчасово окупованого Маріуполя проводять незаконні перевірки, допитують мешканців та агітують отримувати російські паспорти
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Слідство встановило, що 4 колишніх співробітників Головного управління Національної поліції в Донецькій області та 6 їх колег з Маріупольського районного управління поліції зрадили присязі на вірність українському народові й перейшли на бік окупантів у лютому-березні 2022 року, коли російська армія захопила м. Маріуполь.
Дві підозрювані колишні співробітниці Нацполіції стали старшою інспекторкою з інформаційних технологій та слідчою. Ще одна підозрювана експоліцейська, яка була старшим психологом з особливих доручень стала начальницею відділу кадрів одного з районних відділів окупаційної поліції.
Прокуратура наголошулає, що жінки агітують своїх колег отримувати паспорти РФ та "здають" російському начальству тих, хто відмовляється співпрацювати з окупантами.
Усім десятьом колишнім працівникам Нацполіції України ДБР повідомило про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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