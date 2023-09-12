Сприяла псевдовиборам: СБУ оголосила нову підозру голові фейкового "виборчкому" на окупованій Херсонщині
Служба безпеки повідомила про нову підозру очільниці окупаційної "центральної виборчої комісії" у тимчасово захопленій частині Херсонщини, яка допомагала створювати видимість "виборчого процесу"
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборантки Марини Захарової – очільниці окупаційної "центральної виборчої комісії" у тимчасово захопленій частині Херсонщини.
Зазначається, що зловмисниця є однією з головних організаторів фейкового плебісциту Кремля в окупованих районах області на початку вересня цього року.
Раніше співробітники СБУ повідомили їй про підозру за сприяння агресору у проведенні на території регіону псевдореферендуму РФ у 2022 році.
"Тоді Захарова отримала від гауляйтера Сальдо "орден пошани" за особистий "внесок" у поширення окупаційного режиму на півдні України", - йдеться у повідомленні.
У процесі розслідування стало відомо, що цього разу Захарова так само виконувала завдання від Росіїї щодо створення видимості "виборчого процесу" та його фальсифікації на користь кандидатів Кремля.
Зокрема, за її ініціативи представники "тервиборчкомів" спільно з озброєними загарбниками здійснювали подворові обходи по оселях місцевих жителів та "вибивали" з них "голоси".
Для організації незаконної діяльності вона залучила свого "заступника" Сергія Висотіна і так званого "секретаря виборчкому" Ірину Кравченко.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом ворожим поплічникам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях півдня України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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1 вересня Служба безпеки повідомила, що зібрала доказову базу на голову центрвиборчкому РФ Еллу Памфілову, яка організовує так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України.
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5 вересня СБУ повідомила про підозру помічнику гауляйтера Каховки у пособництві державі-агресору. Він сприяв організації псевдорефрендуму про входження Херсонщини до складу РФ.
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