СБУ оголосила про підозру помічникові гауляйтера Каховки, який сприяв окупації Херсонщини
СБУ підозрює помічника гауляйтера Каховки у пособництві державі-агресору. Він сприяв організації псевдорефрендуму про входження Херсонщини до складу РФ
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"СБУ встановила, що 20-річний місцевий мешканець став помічником голови т.зв. військово-цивільної адміністрації Каховки Павла Філіпчука у квітні 2022 року. У травні разом з іншими проросійськими активістами він брав участь у параді "безсмертний полк" у Каховці, який широко висвітлювали російські ЗМІ. А в серпні у Новій Каховці перед камерами пропагандистів фігурант приймав "гуманітарну" допомогу від міста Ростова Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що під час проведення незаконного референдуму про входження окупованої Херсонщини до складу РФ фігурант працював на одній із виборчих дільниць Каховки, а потім увійшов до складу делегації з підписання угоди про приєднання тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.
За допомогу агресору 25 січня 2023 року отримав нагороду від президента РФ Путіна.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України – пособництво державі-агресору. Йому "світить" тюремне ув'язнення на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати адміністративні посади на строк до 15 років.
- 20 вересня 2022 року окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня.
- 5 жовтня минулого року президент РФ Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії.
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