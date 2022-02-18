Агресивність Росії призвела до тектонічним змін в енергетичній сфері: вплив агресора на Європу зменшується, - Фурса

Економіст розповів про це у програмі “Змістовно з Христиною Яцків” на Еспресо.TV.

"В американців і німців є домовленість, що США не вводять санкції, якщо Росія себе добре поводить і не використовує Nord Stream 2 як зброю. Ця домовленість також означає, що німці зупиняють “Північний потік-2”, якщо РФ поводиться агресивно або використовує газ як зброю. Зараз ми також бачимо дуже активний розвиток інфраструктури по скрапленому газу, якого через 2-3 роки на ринку Європи буде більше. Це катарський та американський газ", - зазначив Фурса.

Експерт наголосив, що пошук альтернативи у вигляді скрапленого газу є наслідком агресивних дій РФ та усвідомлення Європи, що від агресора потрібно відходити.

"Почалися також розмови про побудову газопроводу з Алжиру до Південної Європи. Чому от представники Баварії постійно підтримують Росію? А тому, що газопровід у Європі побудований таким чином, що газ може потрапити до них лише з Росії. Газопровід до Південної Європи може вирішити і цю проблему, що дозволить баварцям більш відкрито говорити, що вони думають про РФ. Тому зараз відбуваються тектонічні зміни навіть в енергетичному плані через ультиматуми, поведінку Росії, і через реакцію Заходу, який не став із цим миритися, а підняв ставки", – зауважив Фурса.

Нагадаємо, влада Японії висловила готовність постачати газ до Європи в разі перебоїв через російську агресію щодо України.

Віцеканцлер, міністр у справах економіки та клімату ФРН Роберт Хабек заявив, що запуск газопроводу “Північний потік-2” збільшить залежність країни від російського газу.